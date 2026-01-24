قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
موعد ومكان عزاء والد الموسيقار أحمد إبراهيم.. تفاصيل
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي

النائب اللواء هشام الحصري
النائب اللواء هشام الحصري
الديب أبوعلي

تشهد الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والمنعقدة الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي، والمرشح له النائب اللواء هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان المصري رئيس لجنة الزراعة والري، والنائبة الدكتورة حنان سعيد الفتلاوي عضو البرلمان العراقي، وذلك خلفا للنائب أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية بالعراق، والذي غادر منصبه بعد انتهاء عضويته بمجلس النواب العراقي.

وقد أسفرت الانتخابات الداخلية التي جرى تنظيمها على هامش الجلسة بحضور محمد اليماحي عن فوز اللواء هشام الحصري بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي بعد حصوله على 31 صوتا من الأصوات الصحيحة والبالغة 59 صوتا، فيما حصلت منافسته الدكتورة حنان سعيد على 28 صوتا.

وسبق وأعرب النائب هشام الحصري، عن خالص امتنانه وتقديره لثقة مجلس النواب المصري، لاختياره عضواً ممثلا لمصر في البرلمان العربي.

وأكد الحصري خلال تصريحات له، أن هذا الاختيار يمثل مسؤولية وطنية وقومية كبيرة، وتكليفاً يعتز به للعمل تحت مظلة البرلمان العربي، الذي يعد أحد أهم ركائز العمل العربي المشترك ومنبراً للدفاع عن مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية.

وشدد النائب هشام الحصري على أن المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات جسام، تتطلب دبلوماسية برلمانية نشطة وقادرة على صياغة مواقف عربية موحدة، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يلعب دوراً محورياً في دعم القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وهي الملفات التي تمثل أولوية قصوى لمصر ولأشقائها العرب.

وقال الحصري، إن تمثيل مصر في البرلمان العربي هو انعكاس للدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لمّ الشمل العربي وتثبيت أركان الأمن القومي العربي. وسنعمل جاهدين من خلال هذه العضوية على نقل الخبرات التشريعية المصرية وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون مع الزملاء من كافة الأقطار العربية.

البرلمان العربي هشام الحصري حنان سعيد الفتلاوي محمد بن أحمد اليماحي مجلس النواب مجلس النواب المصري مجلس النواب العراقي حزب مستقبل وطن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أحمد عبدالله الجبوري الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية

