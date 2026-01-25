قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس قاسٍ.. تحذيرات عاجلة في المكسيك مع اقتراب عاصفة شتوية عنيفة
عشاء على طاولة السلام.. انسجام «أمريكي روسي أوكراني» بعد مُحادثات أبوظبي
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
تعرّف على تشكيل لجنة تظلمات الموظفين .. طبقًا لقانون الخدمة المدنية
مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة
سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة
مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة
دبلوماسي روسي سابق: الناتو السبب الرئيسي في بدء العملية العسكرية على أوكرانيا
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة مع وجود أتربة عالقة نهاراً
حسام حسن يُطالب مصطفى محمد بحجز مكان أساسي في نانت الفرنسي قبل مونديال 2026
حلمي طولان: دعم الفراعنة ليس له علاقة بأي خلافات شخصية مع حسام حسن
برلمان

تعرّف على تشكيل لجنة تظلمات الموظفين .. طبقًا لقانون الخدمة المدنية

حدّد قانون الخدمة المدنية تشكيل لجنة تظلمات الموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذا التشكيل.

نصّت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة “ضعيف”، على لجنة الموارد البشرية؛ لنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

خصم 50% من الأجر المكمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية «إن وجدت»، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

كما نصت المادة «28» من قانون الخدمة المدنية على أن: تنتهي، لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدَّم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكَّل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بُني عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

