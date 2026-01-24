قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة البرتقال.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

كيكة البرتقال يعشق تناولها الكبار والصغار خلال فصل الشتاء، فهي من الحلويات اللذيذة و السهلة التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جيكة البرتقال، فيما يلي….


 

مقادير كيكة البرتقال

● 2 كوب دقيق

● 1 كوب سكر

● ¾ كوب زيت

● 1 و1/4 كوب عصير برتقال

● 3 بيض

● 1 ظرف بيكنج باودر

● 1 بشر برتقال

● 1 ملعقة صغيرة فانيلا

للتزيين

● شرائح برتقال

● سكر بودرة

● 2 ملعقة عصير برتقال


 


 

طريقة تحضير كيكة البرتقال

يخلط البيض مع السكر ثم يضاف الزيت والفانيلا

ثم يضاف عصير البرتقال والبيكنج باودر والدقيق ثم يوضع الخليط في صنية فرن وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

وتترك حتى تبرد ثم يزوب السكر البودرة مع عصير البرتقال

وتزين بالجليز ثم يضاف شرائح البرتقال المكرمل

وتقدم الكيكة

