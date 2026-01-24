طريقة عمل كيكة البرتقال.. بمذاق لا يقاوم

كيكة البرتقال يعشق تناولها الكبار والصغار خلال فصل الشتاء، فهي من الحلويات اللذيذة و السهلة التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جيكة البرتقال، فيما يلي….





مقادير كيكة البرتقال

● 2 كوب دقيق

● 1 كوب سكر

● ¾ كوب زيت

● 1 و1/4 كوب عصير برتقال

● 3 بيض

● 1 ظرف بيكنج باودر

● 1 بشر برتقال

● 1 ملعقة صغيرة فانيلا

للتزيين

● شرائح برتقال

● سكر بودرة

● 2 ملعقة عصير برتقال









طريقة تحضير كيكة البرتقال

يخلط البيض مع السكر ثم يضاف الزيت والفانيلا

ثم يضاف عصير البرتقال والبيكنج باودر والدقيق ثم يوضع الخليط في صنية فرن وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

وتترك حتى تبرد ثم يزوب السكر البودرة مع عصير البرتقال

وتزين بالجليز ثم يضاف شرائح البرتقال المكرمل

وتقدم الكيكة