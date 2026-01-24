طريقة عمل سلطة الدجاج المقرمشة.. شهية ولذيذة

سلطة الدجاج المقرمشة من الأطباق اللذيذة التي يمكنك تطبيقها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة الدجاج المقرمشة فيما يلي……





مقادير سلطة الدجاج المقرمشة

● خيار مكعبات

● فاصوليا حمراء

● جزر مبشور

● ذرة حلوة

● كابوتشا

● صدور دجاج

● نشا

● دقيق

● باكينج صودا

● ملح

● فلفل

● ماء

● زيت للقلي

● رقائق تورتيلا

للصوص:

● زبادي

● صوص رانش

● ثوم مفروم

● مايونيز

● مستردة

● ملح

● فلفل أسود









طريقة تحضير سلطة الدجاج المقرمشة

يخلط الدجاج مع الملح و الفلفل ثم الدقيق و الباكينج صودا و البابريكا و النشا و الماء و تحمر في زيت غزير

ثم يخلط جميع مكونات الصوص معا

ثم يخلط جميع الخضراوات معا و يضاف اليها الدجاج المقلي و الصوص

و تقدم