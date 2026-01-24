انتخاب هشام الحصري.. مصر تعود إلى قلب صناعة القرار البرلماني العربي

أعرب اللواء هشام الحصري، النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصري، عن اعتزازه بثقة أعضاء البرلمان العربي وانتخابه نائبًا للرئيس خلال الانتخابات الداخلية التي عُقدت اليوم، مؤكدًا أن هذا الاختيار يُمثل استعادة قوية للحضور المصري داخل هيئة مكتب البرلمان العربي.

وأوضح الحصري، أن هيئة المكتب، المكونة من 9 أعضاء، كانت خالية من التمثيل المصري، قبل أن يشهد اليوم عودة مصر إلى أحد أهم مواقع صناعة القرار البرلماني العربي، بما يعكس مكانتها ودورها المحوري على الساحتين العربية والإقليمية.

وشهدت الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي، حيث حسم اللواء هشام الحصري المنصب عقب منافسة قوية مع النائبة الدكتورة حنان سعيد الفتلاوي، عضو البرلمان العراقي.

ويشغل الحصري منصب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب المصري، ورئيس لجنة الزراعة والري، وجاء انتخابه خلفًا للنائب أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن)، الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية بالعراق، بعد انتهاء عضويته بمجلس النواب العراقي.

وأكد الحصري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا جادًا داخل البرلمان العربي لإيجاد حلول عادلة للقضايا العربية المشتركة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولوياته، التزامًا بالدور المصري الثابت والفاعل تجاه القضية المركزية للأمة العربية.