الرئيس السيسي في عيد الشرطة: اصطفافنا لحماية دولة وشعب وليس نظاما أو شخصا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اصطفاف أبناء وبنات شعب مصر “مش موجودين فى المكان دا علشان حاجة غير أمن مصر”، وأضاف "احنا مش بنعمل كدا علشان نحمي نظام، احنا بنعمل دا علشان نحمي دولة بشعبها ، ومش لحماية شخص لحماية شعب، بل لحماية دولة بمخاطر وتهديدات رأيناها كلها السنوات اللي فاتت”.

وتابع: “أسرة الشهيد رامي دي أسرة مصرية، ومهم جدا أننا نحافظ على الصلة اللي بين مؤسسات الدولة وبين شعبها”.

بدأ الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ “ عزت جمال”، وشاهد الرئيس السيسى عرضا فنيا بعنوان قصة "وطن آمن وشعب مطمئن" حول بطولات وتضحيات الشرطة المصرية منذ العدوان الثلاثي على مصر وحتى الوقت الحاضر، شارك فيه عدد من الفنانين من بينهم الفنان ماجد الكدواني ونسمة محجوب وريهام عبدالحكيم وكارمن سليمان وعدد من الفنانين.



عقب ذلك تطرقت الاحتفالية إلى بطولة الشهيد العقيد رامي هلال الذي يعد رمز ا للتضحية والفداء حيث قدم روحه فداء للوطن يوم الجمعة 15 فبراير 2019 حين قام إرهابي بالقاء قنبلة أمام مسجد الاستقامة وبمجرد ما تم تتبعه من قبل البطل رامي فجر الإرهابي نفسه ، وقد قام الرئيس السيسي بتكريم أسرة الشهيد رامي هلال سابقا وفي لقطة عفوية من ابن الشهيد البطل لم يكن يريد ترك يد الرئيس السيسي.

ومن جانبه ، أكد نجل الشهيد علي رامي هلال فخره بالبطولة التي قدمها والده وتضحيته بنفسه من أجل الناس ، مؤكدا أنه يشعر دوما بان والده بجواره ، وقال نجل الشهيد " بشكر الرئيس السيسي على أنه جاب حق والدي".

وتوسط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية ضمت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

جاء ذلك قبيل الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وضع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) ، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة ،بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة.

وفور وصول السيد الرئيس إلى النصب التذكاري برفقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني ثم سلام الشهيد .

وصافح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للشرطة .

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر الأكاديمية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.. وفور وصوله تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري.