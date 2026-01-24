رئيس الهيئة العامة للكتاب: مصر هي نافذة الثقافة.. ونجيب محفوظ هو الأصل الثقافي

أكد الدكتور خالد ابو الليل، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن مصر هي نافذة الثقافة ويتمثل في عدد من الفعاليات بداية من إختيار شصخية الكاتب الكبير نجيب محفوظ كواجهة لمعرض الكتاب هذا العام.

وقال خالد أبو الليل، خلال تصريحات لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، أن الأديب الكبير نجيب محفوظ هو مصر، مؤكدا أن بدأياته الأدبية كانت من خلال الاهتمام، بالتاريخ المصري القديم، فقد قام بكتابة كفاح احمس وطيبة، وعدد من الرويات ذات الطابع المصرري القديم.

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الأديب الكبير نجيب محفوظ انتقل إلى الهوية المصرية الواقعية والمعاصرة من خلال الحارة المصرية