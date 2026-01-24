خلف الزناتي: التعليم فى مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان القادر على مواكبة متغيرات العصر، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

وقال نقيب المعلمين، إن الاحتفال باليوم العالمي للتعليم يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تفرض على النظم التعليمية تطوير أدواتها ومناهجها، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي، ويعزز من قيم الإبداع والتفكير النقدي لدى الطلاب، مؤكدًا أن المعلم يظل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تعليمي حقيقية.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي ملف التعليم أولوية قصوى، وتضعه فى مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والجامعات، وتحديث المناهج، إلى جانب الاهتمام بتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة تقف دائمًا داعمة لكل الجهود الرامية إلى تطوير التعليم، وإعلاء حقوق المعلمين المهنية والاجتماعية، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وأشار "الزناتي" إلى أن اليوم العالمي للتعليم يمثل فرصة للتأكيد على مواصلة العمل من أجل تعليم متطور يواكب احتياجات سوق العمل، ويعزز قيم الانتماء والمواطنة، مؤكدًا أن التعليم هو السبيل الأهم لبناء مجتمع متقدم قادر على مواجهة التحديات.

ووجه نقيب المعلمين التحية لكل معلم ومعلمة في مصر، مثمنًا دورهم الوطني ورسالتهم السامية، ومؤكدًا أن المعلم سيظل دائمًا صانع الوعي وحامل مشاعل المعرفة لكل الأجيال.