مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
الزمالك والمصري أبرزها.. مباريات حاسمة في كأس الكونفدرالية اليوم
استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني .. دجّال يُواجه هذه العقوبة
موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم
رئيس الوزراء الباكستاني: إسلام آباد وافقت على الانضمام إلى «مجلس السلام» في غزة ﻿
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور
ترامب يكشف عن «سلاح سري» وراء اعتقال مادورو في فنزويلا
ديني

حكم الصيام وإطعام المساكين وهبة ثواب ذلك للميت.. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل الأفضل أن أصوم شهرًا من كل عام وأهب ثوابه لأمي أو أطعم ثلاثين مسكينًا عن الشهر وأهب ثوابها لها؟ وهل يشترط إطعام ثلاثين بالعدد أو أكبر عدد من الأُسَر؟ وهل يجوز تحديد مبلغ من مالي أخرجه كل شهر وأهب ثوابه لها؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: كل ما تريد فعله من ذلك جائزٌ ومشروع، وقد تقرَّر شرعًا أنَّ الفعل المتعدِّي أنفعُ وأثوبُ من الفعل القاصر، فإذا كان يمكنك فعل أيٍّ من الإطعام والصيام فالإطعام أفضل؛ لأنَّه خير متعدٍّ.

عبادة وحيدة لا يجوز وهب ثوابها للميت

تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سائلة تقول: "ما أفضل الثواب الجاري على زوجها المتوفى".
وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية" الناس" أن كل الأعمال الصالحة تصل إلى المتوفى سواء "صوما أو حجا أو عمرة" باستثناء الصلاة، فيجوز لها أن تحج عنه وتعتمر عنه، وتقرأ القرآن وتهب له مثل ثواب قراءتها وتتصدق وتهب مثل ثواب صدقته.

وأضاف: يجوز أي عمل صالح له كصدقة جارية سواء شراء أجهزة لمستشفيات أو بناء مسجد، ولو وجدت منطقة سكنية لا ماء فيها يجوز توصيل الماء لأهالي المنطقة كصدقة جارية ثواب على روحه ويظل الماء الذي يشربه الناس يدر عليه ثوابا إلى يوم القيامة .

حكم هبة ثواب الأعمال الصالحة للأحياء
كان الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي، قد قال إنه لا يجوز شرعا القيام بأعمال صالحة ووهب ثوابها للأحياء، لافتا إلى أن ثواب العمل الصالح لا يهب إلا للأموات.

وأضاف في فتوى له، ردا على سؤال: هل يجوز ان أهب ثواب عملي الصالح لإبنتى المعاقة ذهنيا ؟ قائلا : لا يجوز شرعا لسبين، أولا لأنها مرفوع عنها القلم فهي في الجنة إن شاء الله بغير حساب، ثانيا انها على قيد الحياة .

وأوضح أن الأعمال الصالحة التي تهب ثوابها للأموات هي الصدقة والزكاة والحج والعمرة أما الصلاة فلا يجوز وهب ثوابها للميت أو الحي.

الصيام إطعام المساكين الميت الأعمال الصالحة الإفتاء

