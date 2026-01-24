قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
برلمان

علي فايز: احتفالات عيد الشرطة تمثل محطة سنوية لاستحضار قيم الانتماء والولاء

علي فايز
علي فايز

هنأ المستشار علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويـف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، رجال الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد سجلًا طويلًا من التضحيات والبطولات التي قدمها أبناء جهاز الشرطة دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وقال فايز، في بيان له، إن احتفالات عيد الشرطة تمثل محطة سنوية لاستحضار قيم الانتماء والولاء، وتقدير الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية في مواجهة التحديات وحماية الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب والجريمة وصون مقدرات الدولة.

وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية، معتبرًا أنها حملت رسائل واضحة تؤكد تماسك مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، وتعكس تقدير القيادة السياسية لما يقدمه رجال الشرطة من عطاء وتضحيات، فضلًا عن تأكيدها أن قوة الدولة المصرية تنبع من احترافية مؤسساتها الوطنية والتفاف الشعب حولها.

وأوضح أمين حزب العدل ببني سويف أن تأكيد الرئيس على أن تطوير قدرات وزارة الداخلية وتجهيزاتها يستهدف حماية الوطن والمواطنين، يبعث برسائل طمأنة وثقة، ويعكس رؤية استراتيجية تضع أمن المواطن في مقدمة الأولويات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

ولفت إلى أن الاحتفاء بأسر الشهداء وتكريم أسمائهم، إلى جانب المبادرات الموجهة لأبنائهم، يجسد التزام الدولة الأخلاقي والوطني تجاه من قدموا أرواحهم فداءً لمصر، ويعزز قيم الوفاء ويغرس روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

واختتم فايز بيانه بالتأكيد على أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها، مشددًا على أن تلاحم الشعب مع جيشه وشرطته هو الضمانة الحقيقية لعبور أي تحديات وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

المستشار علي فايز حزب العدل مساعد أمانة الإعلام رجال الشرطة

