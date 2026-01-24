علي فايز: احتفالات عيد الشرطة تمثل محطة سنوية لاستحضار قيم الانتماء والولاء

هنأ المستشار علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويـف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، رجال الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد سجلًا طويلًا من التضحيات والبطولات التي قدمها أبناء جهاز الشرطة دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وقال فايز، في بيان له، إن احتفالات عيد الشرطة تمثل محطة سنوية لاستحضار قيم الانتماء والولاء، وتقدير الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية في مواجهة التحديات وحماية الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب والجريمة وصون مقدرات الدولة.

وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية، معتبرًا أنها حملت رسائل واضحة تؤكد تماسك مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، وتعكس تقدير القيادة السياسية لما يقدمه رجال الشرطة من عطاء وتضحيات، فضلًا عن تأكيدها أن قوة الدولة المصرية تنبع من احترافية مؤسساتها الوطنية والتفاف الشعب حولها.

وأوضح أمين حزب العدل ببني سويف أن تأكيد الرئيس على أن تطوير قدرات وزارة الداخلية وتجهيزاتها يستهدف حماية الوطن والمواطنين، يبعث برسائل طمأنة وثقة، ويعكس رؤية استراتيجية تضع أمن المواطن في مقدمة الأولويات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

ولفت إلى أن الاحتفاء بأسر الشهداء وتكريم أسمائهم، إلى جانب المبادرات الموجهة لأبنائهم، يجسد التزام الدولة الأخلاقي والوطني تجاه من قدموا أرواحهم فداءً لمصر، ويعزز قيم الوفاء ويغرس روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

واختتم فايز بيانه بالتأكيد على أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها، مشددًا على أن تلاحم الشعب مع جيشه وشرطته هو الضمانة الحقيقية لعبور أي تحديات وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.