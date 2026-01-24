قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيُهما أفضل في تنظيف الفم: السواك أم فرشاة الأسنان؟.. أزهري يجيب

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "أيُهما أفضل في تنظيف الفم: السواك أم فرشاة الأسنان؟".

وأجاب د. لاشين قائلاً: "إن الإسلام حريص على النظافة الشخصية والطهارة في جميع جوانب حياة المسلم، ويعتبر السواك من سنن الفطرة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: 'لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة'. 

السواك له فوائد عظيمة وطبيعية، فهو يعمل على تنظيف الفم وإزالة الروائح الكريهة وكذلك الطبقة الصفراء من الأسنان، فضلاً عن كونه سنة نبوية يجب اتباعها."

وأضاف د. لاشين: "إن السواك مستحب في أوقات عديدة، مثل عند دخول البيت، قبل الصلاة، وعند القيام من النوم، كما يتأكد استخدامه إذا كانت هناك روائح غير مستحبة في الفم مثل رائحة الثوم أو البصل.

 أما بالنسبة للسؤال حول تفضيل السواك أو فرشاة الأسنان، فإنه من الأفضل استخدام السواك للأسباب التالية:"

السواك منتج رباني، بينما فرشاة الأسنان هي منتج بشري، ومن البدهي أن استخدام ما هو رباني أفضل.

من أراد الدنيا فقط استعمل الفرشاة، بينما من أراد الدنيا والآخرة استعمل السواك، إذ أنه يجمع بين فائدة الدنيا والثواب الديني.

فرشاة الأسنان يستخدمها المسلم وغير المسلم، بينما السواك يقتصر استعماله على المسلمين فقط، وبالتالي يكون أفضل لمن هم مؤمنون.

استخدام السواك يحقق تنفيذاً لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يبعث في المسلم روح اتباع السنة، وهو ما لا ينطبق على فرشاة الأسنان.

وأختتم د. لاشين قائلاً: "إذا كان بإمكان المسلم استعمال كل من السواك وفرشاة الأسنان معًا، فهذا هو الأفضل.

وإذا كان يجب الاقتصار على أحدهما، فالأفضل هو السواك لما فيه من تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم."

لجنة الفتوى الأزهر فرشاة الأسنان السواك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

النائب عادل ناصر

برلماني: تلاحم الشرطة مع الشعب صمام أمان الوطن.. وكلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة قوية

مجلس النواب

طلب إحاطة في البرلمان بسبب توقف هواتف السائحين

علي فايز

علي فايز: احتفالات عيد الشرطة تمثل محطة سنوية لاستحضار قيم الانتماء والولاء

بالصور

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد