لمدة 8 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن 10 مناطق في حي غرب أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع مؤقت للمياه لمدة 8 ساعات عن بعض شوارع غرب مدينة أسيوط، اعتبارًا من الساعة 10 مساء السبت حتى الساعة 6 صباح غدا الأحد .

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال صيانة طارئة تشمل تغيير محبس قطر 800 مم على خط طرد محطة صرف المراغي، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وأضافت أن المناطق المتأثرة تقتصر على بعض الشوارع فقط، وهي: غرب البلد العمومي، جنينة الدرويش، البركاوي، المصلي، ميدان المجاهدين، شارع المراغي، زين الدين الشريف، زرزارة، الكراكون، مؤكدة أن الحي بالكامل غير متأثر بالخدمة.

وأكدت الشركة أنه تم توفير سيارات مياه نقية كبديل فوري عند الطلب طوال فترة تنفيذ الأعمال، داعية المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 125 أو أرقام الشركة والصفحة الرسمية في حال الحاجة للمياه أو الاستفسار.