الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
أول قرار من لجنة التكنوقراط لتحسين حياة سكان قطاع غزة.. تفاصيل
محافظات

خالة الأم ضحية الغاز وأطفالها: محدش مننا مصدق اللي حصل وكانت هتزورنا قريب

الاطفال مع والدهم
الاطفال مع والدهم
مروة فاضل

يستعد أهالي قرية كفر شبرا زنجي بمركز الباجور في محافظة المنوفية، لتشييع جثامين أم وأطفالها الأربعة لقوا مصرعهم إثر تسرب غاز في شبرا الخيمة. 

وتم تجهيز المقابر لدفن الأم وأطفالها الأربعة في مقبرة واحدة بالقرية، وقالت خالة الأم: إنهم تلقوا خبر وفاة ابنة شقيقتها وأطفالها الأربعة وسط صدمة كبيرة من الجميع. 

 وتابعت خالة الأم، أن الأم المتوفية أخبرت والدتها أنها ستاتي يوم الجمعة في قطار الساعة 8 ولم تات واتصلت بها بعد تاخيرها ليخبرها الأهالي بالخبر الصادم. 

وأكدت أن الأم كانت جميلة وطيبة ووالدها متوفِ منذ شهرين وكانت موجودة في عزائه وهي آخر مرة تراها فيها. 

وأشارت الخالة، إلى أن الأولاد أكبرهم 14 سنة وأصغرهم مسك 3 سنوات، كما كشف عدد من الجيران تفاصيل العثور على الجثامين، مؤكدين أن عم الأطفال لاحظ تغيب أبناء شقيقه، وعند محاولته الاطمئنان عليهم لم يستجيبوا، فكسر باب الشقة ودخل ليجد الجثامين الـ5 داخل شقتهم إثر تسرب الغاز.

وأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بتشريح جثامين أم وأولادها الـ 4 ضحايا تسريب غاز داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة قليوب، لبيان السبب الدقيق للوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كما كلفت النيابة العامة مأمور مركز شرطة قليوب بنقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحهم، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار حروق بالجثامين، وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن الحريق أو تسريب غاز.

