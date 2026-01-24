مراكز الإصلاح والتأهيل تواجه الفكر المتطرف.. وهجوم عنيف على الهارب يحيي موسى

أشادت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدور مركز الإصلاح والتأهيل المطورة في تبني خطة وزارة الداخلية حول تصحيح المفاهيم الإلحادية والمتطرفة لبعض العناصر المحجوزة بها الأمر الذي تحقق معه نتائج إيجابية عبر جلسات النصح والإرشاد .



وتمكنت دور الإصلاح والتأهيل من إعادة تصحيح المفاهيم لدي البعض وفهم صحيح الدين، وإعادة أحد المحبوسين لرشده عقب قناعاته ببعض الأفكار الإلحادية وذلك عبر تنظيم عدة جلسات للنصح والإرشاد له مع بعض نزلاء المركز المتخصصين من ذوي الأفكار وعدوله عن ذلك خلال جلسات التريض .



وشنت الصفحات هجوما على الإرهابي الإخواني الهارب يحيي موسى لمحاولة تزييف الحقائق وخداع العشرات من الشباب وتوريطهم في أعمال عنف داخل البلاد لصالح مصالح الجماعة الإرهابية وأهداف قادتها الذين مازالوا يحاولون بث السموم والأفكار المتطرفة لدي الشباب .