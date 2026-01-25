ترامب موبايل تروّج لهاتف T1 Ultra قبل وصول الهاتف الأصلي للمستخدمين

كشف تقرير لموقع Android Authority أنّ شركة Trump Mobile بدأت الترويج لنسخة أعلى من هاتفها تحمل اسم T1 Ultra، رغم أنّ العملاء الذين حجزوا الهاتف الأصلي Trump T1 لم يتسلّموا أجهزتهم بعد.

وأوضح الكاتب أنّ أحد زملائه دفع عربونًا بقيمة 100 دولار قبل سبعة أشهر لطلب الهاتف، لكنه لم يحصل عليه حتى الآن، مثل باقي من قاموا بالطلب المسبق للجهاز.

مسؤول في Trump Mobile يلمّح إلى T1 Ultra

أفاد التقرير بأنّ موقع The Verge رصد مقابلة نُشرت في نوفمبر مع مسؤول في Trump Mobile يُدعى Don Hendrickson، نُشرت في Wireless Dealer Magazine، تحدّث فيها عن خطة لإطلاق هاتف ثانٍ قبل أن يصل الهاتف الأول إلى أيدي الزبائن.

وقال هندريكسون في المقابلة: إن “الخطوة الكبرى التالية هي إطلاق T1 Ultra”، واصفًا الجهاز بأنه هاتف رائد (Premium) يبنى على ما وصفه بـ “نجاح” الهاتف الأصلي T1، رغم أن هذا الهاتف لم يظهر حتى الآن إلا في مواد تسويقية وصور دعائية من دون موعد طرح واضح في الأسواق.

مزاعم عن حماس العملاء لنسخة Ultra

أشار التقرير إلى أنّ هندريكسون ادّعى كذلك أنّ العملاء متحمسون بالفعل لاقتناء هاتف T1 Ultra.

وعلق التقرير على هذا الجانب بالإشارة إلى صعوبة فهم متى أو كيف عبّر العملاء عن هذا الحماس لجهاز لم يُكشف عنه علنًا إلا في تلك المقابلة، في وقت ما يزال فيه الهاتف Trump T1 نفسه غائبًا عن السوق ولا تتوافر عنه سوى الإعلانات.

استلهام علامة Ultra من سامسونج

يوضح المقال أنّ اسم Ultra شائع الاستخدام لدى عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، من بينها سامسونج التي تستخدمه لتمييز فئة هواتفها الأعلى مواصفات مثل Galaxy S Ultra.

ويرجّح التقرير أن Trump Mobile تحاول الاستفادة من جاذبية هذه التسمية التجارية، خاصة أن الشركة سبق أن عرضت هاتف T1 في إعلاناته بصور تشبه آيفون مطليًا بالذهب أو ما يبدو أنه هاتف Galaxy S25 Ultra، ما يشير إلى مزج رمزي لصور أجهزة معروفة في دعاياتها.

تحقيقات محتملة وتوقيت مثير للجدل

يشير التقرير إلى أن الحديث عن هاتف T1 Ultra لا يعني بالضرورة أنه لن يرى النور، لكن الهاتف الأساسي T1 أصبح الآن موضوع طلب تحقيق من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) قدّمه مشرّعون من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.

وفي ظل عدم تسليم الجهاز الأول، يرى التقرير أن الحديث عن هاتف أعلى فئة في هذه المرحلة يبدو مبكرًا للغاية، خاصة مع استمرار غياب رد رسمي من Trump Mobile؛ إذ ذكر The Verge أنه طلب تعليقًا من الشركة ولا يزال بانتظار الرد حتى وقت نشر التقرير.