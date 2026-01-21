قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
موعد إطلاق Huawei Pocket 3.. تصميم عصري وهاتف نحيف

لمياء الياسين

كشفت شركة Ayaneo النقاب عن المزيد من التفاصيل حول جهاز Pocket S Mini، وهو جهاز محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android، ويستحضر ذكريات ألعاب الفيديو الكلاسيكية من خلال شاشة عرض عالية الدقة بنسبة 4:3 وتصميم فاخر. 

ميزات جهاز Pocket S

يُصنف هذا الجهاز كنسخة مصغرة من جهاز Pocket S الأكبر حجماً ، حيث يضحي Mini بحجم الشاشة لصالح سهولة الحمل، ويهدف إلى تقديم تجربة ألعاب كلاسيكية مدعومة بتقنيات حديثة.
يعتمد الجهاز على معالج كوالكوم سنابدراجون G3x من الجيل الثاني، وهو نفس المعالج الذي مكّن جهاز Pocket S الأصلي من تحقيق أداء متميز. ورغم أن شركة Ayaneo لم تكشف بعد عن خيارات الذاكرة العشوائية أو سعة التخزين، إلا أن اختيار المعالج يشير إلى أن جهاز Pocket S Mini لن يتنازل عن الأداء الأساسي، خاصةً في التطبيقات التي تتطلب محاكاة مكثفة
تم تأكيد أن الشاشة من نوع LCD بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، لكن شركة Ayaneo لا تزال تتكتم على الحجم والدقة الفعليين. وبالنظر إلى مقارنات التصميم مع جهاز Pocket Air Mini ، فمن المتوقع أن يكون حجمها في حدود 5 بوصات.

 يُعدّ تصميم الشاشة الكلاسيكي إشارة مقصودة إلى أجهزة الألعاب القديمة من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مما يعزز مكانة Mini كجهاز كلاسيكي بامتياز.

جهاز Pocket S Mini


مواصفات جهاز Pocket S Mini 

يتميز جهاز Pocket S Mini بتصميمه الخارجي الفريد، لا سيما في تفاصيل مكوناته الداخلية. فهو مزود بإطار معدني كامل مصنوع بتقنية CNC، وعصا تحكم تعمل بتقنية Hall-effect بإضاءة RGB، ومحفزات تعمل بتقنية Hall-effect، وأزرار Ayaneo ذات ملمس كريستالي يمنحها مظهرًا جماليًا مميزًا. سيتوفر الجهاز باللون الأسود والأبيض، بالإضافة إلى إصدار Retro Power، مما يُشابه إلى حد كبير ألوان جهاز Pocket Air Mini.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد، على الأرجح مع واجهة المستخدم المخصصة المعتادة لشركة أيانيو، ومن المقرر إطلاقه في مارس 2026. وبينما لا تزال بعض المواصفات طي الكتمان، أشارت أيانيو إلى أن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك السعر، ستظهر في بث مباشر لاحق.

جهاز Pocket S جهاز محمول سهولة الحمل معالج كوالكوم سنابدراجون سعة التخزين

