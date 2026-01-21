موعد إطلاق Huawei Pocket 3.. تصميم عصري وهاتف نحيف

كشفت شركة Ayaneo النقاب عن المزيد من التفاصيل حول جهاز Pocket S Mini، وهو جهاز محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android، ويستحضر ذكريات ألعاب الفيديو الكلاسيكية من خلال شاشة عرض عالية الدقة بنسبة 4:3 وتصميم فاخر.

ميزات جهاز Pocket S

يُصنف هذا الجهاز كنسخة مصغرة من جهاز Pocket S الأكبر حجماً ، حيث يضحي Mini بحجم الشاشة لصالح سهولة الحمل، ويهدف إلى تقديم تجربة ألعاب كلاسيكية مدعومة بتقنيات حديثة.

يعتمد الجهاز على معالج كوالكوم سنابدراجون G3x من الجيل الثاني، وهو نفس المعالج الذي مكّن جهاز Pocket S الأصلي من تحقيق أداء متميز. ورغم أن شركة Ayaneo لم تكشف بعد عن خيارات الذاكرة العشوائية أو سعة التخزين، إلا أن اختيار المعالج يشير إلى أن جهاز Pocket S Mini لن يتنازل عن الأداء الأساسي، خاصةً في التطبيقات التي تتطلب محاكاة مكثفة

تم تأكيد أن الشاشة من نوع LCD بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، لكن شركة Ayaneo لا تزال تتكتم على الحجم والدقة الفعليين. وبالنظر إلى مقارنات التصميم مع جهاز Pocket Air Mini ، فمن المتوقع أن يكون حجمها في حدود 5 بوصات.

يُعدّ تصميم الشاشة الكلاسيكي إشارة مقصودة إلى أجهزة الألعاب القديمة من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مما يعزز مكانة Mini كجهاز كلاسيكي بامتياز.

جهاز Pocket S Mini



مواصفات جهاز Pocket S Mini

يتميز جهاز Pocket S Mini بتصميمه الخارجي الفريد، لا سيما في تفاصيل مكوناته الداخلية. فهو مزود بإطار معدني كامل مصنوع بتقنية CNC، وعصا تحكم تعمل بتقنية Hall-effect بإضاءة RGB، ومحفزات تعمل بتقنية Hall-effect، وأزرار Ayaneo ذات ملمس كريستالي يمنحها مظهرًا جماليًا مميزًا. سيتوفر الجهاز باللون الأسود والأبيض، بالإضافة إلى إصدار Retro Power، مما يُشابه إلى حد كبير ألوان جهاز Pocket Air Mini.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد، على الأرجح مع واجهة المستخدم المخصصة المعتادة لشركة أيانيو، ومن المقرر إطلاقه في مارس 2026. وبينما لا تزال بعض المواصفات طي الكتمان، أشارت أيانيو إلى أن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك السعر، ستظهر في بث مباشر لاحق.