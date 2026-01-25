أخبارأسوان: وضع حجر الأساس لكوبرى مشاه السيل.. وفتح تراخيص سير.. وإجراءات عاجلة لحل مشكلة المياه الجوفية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. وكان من أهمها :

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى السيل للمشاة بمزلقان السيل ، والذى يتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والأمان ، ويضم 2 مصعد مراعاة لكبار السن وذوى الهمم ، وبإرتفاع 6 أمتار ، وبعرض 2.40 متر ، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة ، على أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال 3 أشهر .

والذى يأتى ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى ، وفى أجواء سادها السرور والترحيب الشعبى .

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إنشاء كوبرى المشاة بمزلقان السيل يمثل إستجابة كاملة لمطلب شعبى طال إنتظاره لسنوات طويلة، ويأتى تنفيذاً لما وعدنا به أهلنا بهذه المناطق الحيوية .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بفتح باب الترخيص لعدد 5 سيارات سيرفيس للعمل على خط السير (كوم أمبو / جبل الزلط) ، وذلك فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين المقيمين بهذه المنطقة ، وتسهيل حركة التنقل اليومية لهم .

وأكد محافظ أسوان على أن هذه الخطوة تأتى ضمن رؤية المحافظة الهادفة إلى تحسين منظومة النقل الجماعى ، وتوفير سيارات السيرفيس على الطرق الرئيسية بما يسهم فى تقليل المشقة عن المواطنين بمختلف المناطق السكنية .

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته العاجلة لمديرية الرى بالبدء الفوري فى تنفيذ أعمال الربط بشبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية التابعة للرى وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إستجابة فورية لمطالب وشكاوى أهالى منطقة الكرور بشأن تراكم المياه بالمدخل الرئيسى للمنطقة والشوارع الجانبية ، وأسفل كوبرى الخزان البديل الناتجة عن إرتفاع منسوب المياه الجوفية .

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال دون إنتظار إستكمال الإجراءات الإدارية أو الإنتهاء من المقايسات والتنسيقات الخاصة بالمشروع ، وفى الوقت ذاته يتم الإستمرار فى أعمال شفط وكسح المياه المتراكمة من الشوارع بواسطة سيارات شركة المياه للتخفيف الفورى من معاناة المواطنين ، لحين إنتهاء أعمال الربط بالشبكة .

