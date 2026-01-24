محافظ أسوان: فتح الترخيص لـ5سيارات سيرفيس خط كوم أمبو جبل الزلط

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بفتح باب الترخيص لعدد 5 سيارات سيرفيس للعمل على خط السير (كوم أمبو / جبل الزلط) ، وذلك فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين المقيمين بهذه المنطقة ، وتسهيل حركة التنقل اليومية لهم .

وأكد محافظ أسوان على أن هذه الخطوة تأتى ضمن رؤية المحافظة الهادفة إلى تحسين منظومة النقل الجماعى ، وتوفير سيارات السيرفيس على الطرق الرئيسية بما يسهم فى تقليل المشقة عن المواطنين بمختلف المناطق السكنية .

خط سير

ومن جانبها أوضحت نسمة ناجح مديرة إدارة المواقف بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم فتح باب التقدم للعمل على خط سير كوم أمبو / جبل الزلط فى الفترة من اليوم ولمدة أسبوع واحد ، وأنه فى حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب سيتم إجراء قرعة علنية لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع .

ولفت محافظ أسوان بأن الراغبين فى الحصول على خط السير الجديد يتعين عليهم التقدم بطلب رسمى مرفق به الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة إلى إدارة المواقف بالمحافظة من خلال إدارة خدمة المواطنين لإدراجهم ضمن قائمة المتقدمين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .