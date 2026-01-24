محافظ أسوان يضع حجر الأساس لكوبرى السيل للمشاه وتنفيذه خلال 3 أشهر .. شاهد

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى السيل للمشاة بمزلقان السيل ، والذى يتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والأمان ، ويضم 2 مصعد مراعاة لكبار السن وذوى الهمم ، وبإرتفاع 6 أمتار ، وبعرض 2.40 متر ، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة ، على أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال 3 أشهر .

والذى يأتى ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومى ، وفى أجواء سادها السرور والترحيب الشعبى .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، ومجدى عزب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الفندقية السياحية ، وأهالى حى شرق بمنطقة السيل .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إنشاء كوبرى المشاة بمزلقان السيل يمثل إستجابة كاملة لمطلب شعبى طال إنتظاره لسنوات طويلة ، ويأتى تنفيذاً لما وعدنا به أهلنا بهذه المناطق الحيوية .

كوبرى المشاة

وأشار إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة على إستكمال سلسلة مشروعات إنشاء كبارى المشاة حيث تم منذ أيام وضع حجر الأساس لكوبرى كيما للمشاة وذلك فى إطار خطوات جادة وحاسمة للحد من الحوادث المتكررة على خطوط السكك الحديدية ، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين .

وأوضح المحافظ بأن المشروع يجسد نموذجاً عملياً لإهتمام الدولة بسلامة المواطن وتحقيق السيولة المرورية ، وأن تحمل إحدى شركات القطاع الخاص التكلفة الكاملة للمشروع يعد نموذجاً مشرفاً يعكس الدور الوطنى والإنسانى الرائد للقطاع الخاص ، ويجسد مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية التى تحرص الدولة على دعمها وترسيخها .

مقدماً الشكر لمجلس إدارة الشركة برئاسة مجدى العزب على جهودهم المخلصة فى خدمة المجتمع المحلى.

وأشار محافظ أسوان إلى أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار النهج الذى تنتهجه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يضع سلامة المواطن فى مقدمة الأولويات ، ويسعى لتوفير حياة كريمة من خلال تطوير البنية التحتية والإرتقاء بمستوى الخدمات .

وأكد المحافظ على أنه تم التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لإنشاء كوبرى مشاة آخر أمام منطقة السيل لتكتمل منظومة متكاملة من الحلول المرورية والإنسانية ، وأن هذه الكبارى ستسهم بشكل مباشر فى خدمة أهالى السيل وشرق المدينة ، وتحقيق الربط الآمن بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية بما يحافظ على أرواح المواطنين ، خاصة الأطفال وكبار السن ، ويعزز من جودة الحياة داخل المحافظة .