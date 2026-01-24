قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
الأجواء دافئة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة للمواطنين عن حالة الطقس
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 24-1-2026

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم السبت 24-1-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

بالصور

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

