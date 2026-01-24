محافظ أسوان يوجه بتنفيذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة تراكم المياه الجوفية بمنطقة الكرور

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته العاجلة لمديرية الرى بالبدء الفوري فى تنفيذ أعمال الربط بشبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية التابعة للرى وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إستجابة فورية لمطالب وشكاوى أهالى منطقة الكرور بشأن تراكم المياه بالمدخل الرئيسى للمنطقة والشوارع الجانبية ، وأسفل كوبرى الخزان البديل الناتجة عن إرتفاع منسوب المياه الجوفية .

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال دون إنتظار إستكمال الإجراءات الإدارية أو الإنتهاء من المقايسات والتنسيقات الخاصة بالمشروع ، وفى الوقت ذاته يتم الإستمرار فى أعمال شفط وكسح المياه المتراكمة من الشوارع بواسطة سيارات شركة المياه للتخفيف الفورى من معاناة المواطنين ، لحين إنتهاء أعمال الربط بالشبكة .

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ برفقة نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب مسئولى الرى والجهات المعنية .

تدخل عاجل

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه بالتوازى يتم تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والزراعة لتحسين منظومة الصرف الصحى بالمنطقة تتضمن إنشاء محطة المشتل الجديدة رقم (12) بتكلفة تتجاوز 165 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تركيب مطرقة مائية جديدة بمواصفات فنية عالية بمحطة رقم ( 11 ) .

ولفت المحافظ إلى أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالى لتنفيذ أعمال تركيب وتوصيل خط طرد جديد على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى من محطة الكرور وحتى مطبق الشرطة العسكرية، على أن تمتد المرحلة الثانية حتى محطة رقم (13) بإجمالى أطوال تصل إلى 4 كم ، وبتكلفة تتجاوز 40 مليون جنيه، بما يسهم فى إنهاء المشكلة بشكل جذرى وتحقيق الإستدامة فى تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة .