محافظات

تعليم مطروح: انطلاق أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

مدير تعليم مطروح خلال لقاء محافظ مطروح
مدير تعليم مطروح خلال لقاء محافظ مطروح

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية انطلقت وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون، حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

 وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملة.

من ناحية أخرى، وفى وقت  سابق   قامت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة ميدانية  تفقدت خلالها مدارس الشيخ عطيوة الابتدائية والسواني البحرية الابتدائية ويونس الدربالي الإعدادية والتى تم ادراجها من هيئة الأبنية التعليمية بمطروح ضمن خطة الإحلال الكلي.

 كذلك تفقدت مجمع خير الله فضل عطيوة وابن سينا الرسمية لغات والسواني الابتدائية والتي تأتي ضمن مقترح المديرية لنقل طلاب المدراس التى بها إحلال كلى إليها مع انطلاق الفصل الدراسي المنتظر بدايته الأحد الثامن من شهر فبراير القادم.

جاء ذلك بحضور  أيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية والأستاذة هشام جميعي مدير الإدارة الاستراتيجية. 

حيث قام وكيل التعليم بمراجعة مدى جاهزية المدارس المقترحة لنقل طلال مدارس الاحلال الكلى كذلك توافر معايير الأمن داخل تلك المدارس في ضوء الحرص علي سلامة وأمان أبنائنا الطلاب 

وأكدت وكيل الوزارة خلال جولتها الموسعة حرص تعليم مطروح علي التنسيق المستمر مع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لضمان تقديم  أحدث الوسائل وأفضل الطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للوصول إلى تعليم جيد وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والذي يأتي وفقا لتكليفات  الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت مظلة إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذاً لرؤية مصر المستقبلية .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

المزيد