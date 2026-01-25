وكيل وزارة الصحة بمطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاحتفالات 25 يناير

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن رفع حالة الطوارئ في مديرية الصحة بمطروح، استعدادًا لاحتفالات 25 يناير ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح.

وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال فترة الاحتفالات 25 يناير، لاستقبال أى حالات مرضية.

وأشار علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وشدد وكيل وزارة الصحة بمطروح علي استمرار العمل في قطاعات ( الطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة.