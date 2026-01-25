قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدقهلية.. فريق طبي ينقذ ذراع مريض من البتر المحقق في اللحظات الأخيرة بمستشفى أجا
بعد ساعات من الرعب .. خروج ربة منزل وأطفالها الأربعة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء
مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية عطارة شمال رام الله
الأزهر : عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين
صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب
بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر.. غدا
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
بدعم صندوق رعاية المُبتكرين .. طلاب مصر في تحدي السيارات الذكية بقطر Shell Eco-Marathon 2026 | صور
الهلال الأحمر يُسيّر قافلة «زاد العزة» 123 مُحملة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية إلى غزة
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدعم صندوق رعاية المُبتكرين .. طلاب مصر في تحدي السيارات الذكية بقطر Shell Eco-Marathon 2026 | صور

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين
نهلة الشربيني

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ دعمه الكامل لمشاركة ثلاث فرق طلابية مصرية في مسابقة Shell Eco-Marathon 2026، التي تُقام بدولة قطر، بمشاركة نخبة من الجامعات العالمية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضم الفرق المصرية المشاركة كلًّا من فريق Menoufia Racing Team بكلية الهندسة، جامعة المنوفية، وفريق Helwan Racing Team بكلية الهندسة، جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، وفريق Eco-Racing Team بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

وتُقام المسابقة في حلبة لوسيل الدولية بالدوحة خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 70 فريقًا طلابيًا ونحو 1000 طالب من 15 دولة، في منافسة عالمية لتصميم وبناء سيارات أخف وزنًا، وأكثر ذكاءً، وأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة.

ويتنافس الطلاب ضمن فئتين رئيسيتين، هما سيارات تحاكي السيارات الحقيقية، وسيارات خفيفة للغاية لتحقيق أعلى كفاءة طاقية. ويشارك الطلاب في تصميم الهياكل والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وبرمجة الأنظمة الذكية، باستخدام تقنيات متنوعة تشمل محركات الاحتراق الداخلي، والبطاريات الكهربائية، وخلايا وقود الهيدروجين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة Shell Eco-Marathon تُعد منصة دولية مهمة تُمكّن الطلاب من تطبيق معارفهم الأكاديمية عمليًا، وتنمية مهاراتهم التقنية والإبداعية، وتعزيز روح الابتكار لديهم في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن إكسابهم خبرات عملية في التصميم الهندسي، وإدارة المشروعات، والعمل الجماعي.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن دعم الصندوق لهذه المشاركة يأتي اتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تضع الابتكار وريادة الأعمال على رأس أولوياتها، مؤكدًا استمرار الصندوق في دعم وتمكين الطلاب المتميزين لتمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية، ومتمنيًا للفرق المصرية التوفيق وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر.

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»

ترشيحاتنا

الطاقة المتجددة

برلماني: توطين صناعة الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لمصر نحو الريادة الإقليمية

المتاحف

كيف تعامل القانون مع المتورطين في التواجد بدون ترخيص داخل المواقع الأثرية؟ اعرف التفاصيل

أحمد حلمى الشريف

اقتراحات برلمانية لتوطين صناعة النقل الأخضر وتحويل مصر لمركز إقليمي

بالصور

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

فيديو

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد