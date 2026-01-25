قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل في آيفون يتسبب في تأخر المستخدمين عن أعمالهم

هواتف ايفون
هواتف ايفون
لمياء الياسين

إذا كنت تعتمد على منبه هاتفك الآيفون للاستيقاظ صباحًا لتتمكن من النهوض وتناول الطعام والحلاقة وارتداء ملابسك والوصول إلى العمل في الوقت المحدد كل صباح، فعليك الانتباه لهذا التحذير. بعض أجهزة الآيفون تعاني من خلل برمجي يُغيّر صوت المنبه عشوائيًا من الصوت المُختار إلى "لا صوت".

نتيجةً لذلك، ينطلق المنبه دون صوت، مما يُبقي المستخدم نائمًا، غافلًا عن أنه لن يصل إلى العمل في الوقت المحدد.

هوتف ايفون


خلل في هواتف الآيفون 

يمكنك بسهولة تحديد ما إذا كانت هذه المشكلة في المنبه تؤثر عليك من خلال فتح تطبيق الساعة على جهاز iPhone الخاص بك واستعراض جميع المنبهات في القائمة.

تأكد من اختيار نغمة رنين لكل منبه. تحديدًا، تأكد من عدم ضبط أي من المنبهات على "بلا صوت". آخر ما ترغب به هو أن تجد إعداد الصوت في واحد أو أكثر من منبهاتك قد تم تشغيله بشكل غير متوقع.

تُعتبر خاصية ضبط المنبهات بالغة الأهمية لمستخدمي الآيفون، حتى أنه في حال كان الهاتف في وضع الصامت، يجب أن تسمع صوت المنبه في الوقت المحدد.

 إحدى الطرق البسيطة لاختبار المنبه على جهاز الآيفون هي ضبطه ليرن بعد دقيقة أو دقيقتين، ثم الاستماع للتأكد من رنين الصوت في الوقت المحدد.

تُظهر لقطة الشاشة أصوات التنبيه المختلفة المتاحة لجهاز الإنذار.

تأكد من أن الصوت ليس مضبوطًا على "بدون صوت" وإلا فلن تسمع صوت المنبه.

خلل في هواتف ايفون

على الجانب الآخر هناك إعدادات أخرى قد تتسبب في رنين المنبه بصوت منخفض جدًا بحيث لا يستيقظك.

 إذا ذهبت إلى الإعدادات الأصوات واللمس، ستجد شريط تمرير مستوى الصوت ضمن قسم نغمات الرنين والتنبيهات.

 تأكد من ضبطه على أعلى مستوى صوت، أي في أقصى اليمين. لاحظ أنه إذا كان خيار "التغيير باستخدام الأزرار" مُفعّلاً أسفل شريط تمرير مستوى الصوت مباشرةً، فسيتحرك شريط التمرير عند لمس أزرار الصوت الفعلية على جهاز iPhone.

 لتجنب هذا الخطأ، تأكد من تعطيل خيار "التغيير باستخدام الأزرار".

إذا لم تكن منبهاتك تعمل، فتأكد من ضبط ميزة التعرف على الوجه بشكل صحيح.

تأكد أيضًا من عدم تفعيل منبه النوم. يحتوي هذا الخيار على شريط تمرير منفصل للتحكم في مستوى الصوت أسفل عجلة الجدولة عند تفعيل زر التنبيه. يوجد أعلى شريط التمرير مربع "الأصوات واللمس" الذي يتيح لك ضبط الصوت ومستوى الصوت لهذا الخيار.

تقنية قابلة للطي

سامسونج تستعرض تقنية قابلة للطي قد تُستخدم في هاتف آيفون فولد
سامسونج تستعرض تقنية قابلة للطي قد تُستخدم في هاتف آيفون فولد
أخيرًا، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > بصمة الوجه ورمز المرور > الانتباه وتعطيل خيار "ميزات الانتباه". 

عند تفعيل هذا الإعداد، إذا كان الوجه ينظر إلى الشاشة عند انطلاق المنبه، فسيتم خفض مستوى صوت المنبه. لذا، تأكد من تعطيل هذا الإعداد أيضًا.

هاتف الآيفون أجهزة الآيفون خاصية ضبط المنبهات مستخدمي الآيفون جهاز الآيفون ميزة التعرف على الوجه واقي الشاشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

معرض الكتاب 2026

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد