خلل في آيفون يتسبب في تأخر المستخدمين عن أعمالهم

إذا كنت تعتمد على منبه هاتفك الآيفون للاستيقاظ صباحًا لتتمكن من النهوض وتناول الطعام والحلاقة وارتداء ملابسك والوصول إلى العمل في الوقت المحدد كل صباح، فعليك الانتباه لهذا التحذير. بعض أجهزة الآيفون تعاني من خلل برمجي يُغيّر صوت المنبه عشوائيًا من الصوت المُختار إلى "لا صوت".

نتيجةً لذلك، ينطلق المنبه دون صوت، مما يُبقي المستخدم نائمًا، غافلًا عن أنه لن يصل إلى العمل في الوقت المحدد.

هوتف ايفون



خلل في هواتف الآيفون

يمكنك بسهولة تحديد ما إذا كانت هذه المشكلة في المنبه تؤثر عليك من خلال فتح تطبيق الساعة على جهاز iPhone الخاص بك واستعراض جميع المنبهات في القائمة.

تأكد من اختيار نغمة رنين لكل منبه. تحديدًا، تأكد من عدم ضبط أي من المنبهات على "بلا صوت". آخر ما ترغب به هو أن تجد إعداد الصوت في واحد أو أكثر من منبهاتك قد تم تشغيله بشكل غير متوقع.

تُعتبر خاصية ضبط المنبهات بالغة الأهمية لمستخدمي الآيفون، حتى أنه في حال كان الهاتف في وضع الصامت، يجب أن تسمع صوت المنبه في الوقت المحدد.

إحدى الطرق البسيطة لاختبار المنبه على جهاز الآيفون هي ضبطه ليرن بعد دقيقة أو دقيقتين، ثم الاستماع للتأكد من رنين الصوت في الوقت المحدد.

تُظهر لقطة الشاشة أصوات التنبيه المختلفة المتاحة لجهاز الإنذار.

تأكد من أن الصوت ليس مضبوطًا على "بدون صوت" وإلا فلن تسمع صوت المنبه.

خلل في هواتف ايفون

على الجانب الآخر هناك إعدادات أخرى قد تتسبب في رنين المنبه بصوت منخفض جدًا بحيث لا يستيقظك.

إذا ذهبت إلى الإعدادات الأصوات واللمس، ستجد شريط تمرير مستوى الصوت ضمن قسم نغمات الرنين والتنبيهات.

تأكد من ضبطه على أعلى مستوى صوت، أي في أقصى اليمين. لاحظ أنه إذا كان خيار "التغيير باستخدام الأزرار" مُفعّلاً أسفل شريط تمرير مستوى الصوت مباشرةً، فسيتحرك شريط التمرير عند لمس أزرار الصوت الفعلية على جهاز iPhone.

لتجنب هذا الخطأ، تأكد من تعطيل خيار "التغيير باستخدام الأزرار".

إذا لم تكن منبهاتك تعمل، فتأكد من ضبط ميزة التعرف على الوجه بشكل صحيح.

تأكد أيضًا من عدم تفعيل منبه النوم. يحتوي هذا الخيار على شريط تمرير منفصل للتحكم في مستوى الصوت أسفل عجلة الجدولة عند تفعيل زر التنبيه. يوجد أعلى شريط التمرير مربع "الأصوات واللمس" الذي يتيح لك ضبط الصوت ومستوى الصوت لهذا الخيار.

تقنية قابلة للطي

سامسونج تستعرض تقنية قابلة للطي قد تُستخدم في هاتف آيفون فولد

سامسونج تستعرض تقنية قابلة للطي قد تُستخدم في هاتف آيفون فولد

أخيرًا، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > بصمة الوجه ورمز المرور > الانتباه وتعطيل خيار "ميزات الانتباه".

عند تفعيل هذا الإعداد، إذا كان الوجه ينظر إلى الشاشة عند انطلاق المنبه، فسيتم خفض مستوى صوت المنبه. لذا، تأكد من تعطيل هذا الإعداد أيضًا.