من الجناح إلى المكتبات المتنقلة.. مشاركة متميزة لمكتبات مصر العامة في معرض الكتاب

أعلنت الدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة وأمين صندوق مكتبات مصر العامة، في إطار دورها الثقافي والتنموي، عن تفاصيل المشاركة الواسعة والمتميزة لمنظومة مكتبات مصر العامة في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن هذه المشاركة تأتي ترجمة لرؤية المكتبة الهادفة إلى نشر الثقافة وتعزيز الوعي المعرفي لدى مختلف فئات المجتمع المصري.

وأوضحت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، أن المنظومة تشارك هذا العام من خلال جناح استراتيجي متميز بقاعة (3) جناح (B6)، حيث يقدم الجناح باقة متنوعة من الإصدارات الثقافية والخدمات المعلوماتية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تعتمد على أساليب عصرية ومبتكرة لربط الجمهور بالكتاب وتشجيع القراءة، خاصة بين الأطفال والشباب.

وفي خطوة تعكس حرص المكتبة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد المعرض، كشفت شرعان عن مشاركة خمس مكتبات متنقلة تجوب مختلف أرجاء المعرض، لتتحول ساحاته إلى فضاءات ثقافية مفتوحة، وتقدم هذه المكتبات خدمات الاستعارة الفورية، وورش العمل السريعة، وعروض القراءة الحية، بما يسهم في خلق حالة من التفاعل المباشر مع الجمهور ويضفي طابعاً حيوياً على أجواء المعرض.

وأضافت أن مشاركة منظومة مكتبات مصر العامة لا تقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي والتراثي، من خلال محور «أهالينا وناسنا»، الذي يحتفي بالهوية المصرية في تنوعها وثرائها. ويتضمن هذا المحور مجموعة من الفعاليات المتنوعة، من بينها عروض فنية وفلكلورية تعكس التراث الشعبي المصري الأصيل، ومعارض للملابس التراثية التي تبرز الأزياء التقليدية المميزة لكل محافظة، إلى جانب تقديم نماذج من المأكولات الشعبية التي تمثل المطبخ المصري بتنوعه الجغرافي والثقافي.

وأكدت الدكتورة رانيا شرعان أن هذه المشاركة تعد الأكبر والأكثر تنوعاً لمنظومة مكتبات مصر العامة في تاريخ مشاركاتها بالمعرض، مشددة على أن المكتبة لم تعد مجرد مكان يضم الكتب، بل أصبحت مركز إشعاع ثقافي متحرك يصل إلى الناس أينما كانوا، ويسهم في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء للهوية المصرية.