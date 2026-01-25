قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
محافظات

محافظ أسيوط: 88.75% نسبة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقرى

محافظ أسيوط يناقش معدلات التنفيذ في مشروعات المبادرة الرئاسية
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز والانتهاء من الأعمال الجارية تمهيدًا للتشغيل الكامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى والنجوع، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وكلف محافظ أسيوط المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، ودفع وتيرة العمل، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسليم المشروعات طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة السكرتير العام، وبحضور اللواء مجدي أحمد مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة – المكتب الاستشاري لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة"، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية، وممثلي شركات المرافق «مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات»، وعدد من القيادات التنفيذية، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي بمختلف القطاعات، من بينها الغاز الطبيعي، والصحة، والرصف، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، مع مناقشة الملاحظات الفنية وسبل تلافيها، بهدف رفع نسب الإنجاز والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأعلن محافظ أسيوط أن إجمالي نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ 88.75%، مؤكدًا أهمية تحقيق أعلى درجات التنسيق بين جميع الجهات المعنية، واستمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة تشغيل المشروعات وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين في أقرب وقت ممكن.

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ، والتعامل معها بحسم، نظرًا لما تمثله مشروعات "حياة كريمة" من أهمية كبرى في تحسين مستوى المعيشة، ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل القرى المستهدفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، من خلال تنفيذ 2716 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، بتكلفة إجمالية تقترب من 80 مليار جنيه، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة ومستدامة في الريف الأسيوطي.

أسيوط مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري أخبار أسيوط المشروعات التنموية

