سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
برلمان

استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدر مجلس النواب ، بيانًا أكد فيه تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف حماية النشء من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح المجلس ، أن هذا التوجه يعكس وعي الدولة بحجم التحديات النفسية والسلوكية التي يتعرض لها الأطفال نتيجة الإفراط في استخدام مواقع التواصل، وما قد يترتب عليه من ظواهر سلبية، من بينها الإدمان الرقمي، بما يؤثر على تكوينهم النفسي والسلوكي ومستقبلهم التعليمي والاجتماعي.

وأكد مجلس النواب، أن تنظيم هذا الملف يأتي في إطار حرص الدولة على إعداد جيل واعٍ قادر على التعامل الرشيد مع وسائل التكنولوجيا، والاستفادة منها بشكل إيجابي دون التعرض لمخاطرها، أسوة بالتجارب الدولية التي اتخذت إجراءات مماثلة، من بينها تقييد استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.

وشدد المجلس على عزمه اتخاذ كافة الخطوات التشريعية الجادة، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، لدراسة وإقرار تشريع متكامل ينظم هذا الأمر، ويضع حدًا لما وصفه بحالة «الفوضى الرقمية» التي تؤثر سلبًا على الأطفال وتهدد مستقبلهم.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب عن تنظيم حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة، بمشاركة جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب المؤسسات ذات الصلة، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة ومتوازنة تحقق الحماية اللازمة للنشء المصري، وتراعي في الوقت ذاته التطور التكنولوجي ومتطلبات العصر.

مجلس النواب استخدام الأطفال التواصل

