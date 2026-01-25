نصبوا على مواطنين .. القبض على مسئولي 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بنطاق محافظتى الدقهلية والغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (5 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظتى الدقهلية والغربية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 5 أشخاص وبحوزتهم (جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – أكلاشيه- إعلانات خاصة بالشركات - مبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامى)..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.





