القبض على المتهم بسرقة هاتف من مواطن داخل مسجد بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية من (أحد الأشخاص) بأنه حال قيامه بالصلاة داخل أحد المساجد بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





