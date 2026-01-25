إحباط تهريب 66 قطعة عملة معدنية بميناء الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخارج عبر ميناء الإسكندرية الدولى .



وضبط بحوزته 66 قطعة عملة معدنية قديمة مختلفة الأحجام والأشكال “يشتبه فى أثريتها” مخبأة داخل ملابسه، وبفحص العملات تنسيقاً والجهات المختصة تبين أثريتها، وبمواجهته أقر بحيازته لها بقصد تهريبها خارج البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.





