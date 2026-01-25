كتب بدون تفويض.. القبض على مالك مكتبة بالدقى

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة وبحوزته أكثر من 4 الاف مطبوع تجارى بدون تفويض.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة بطباعة نسخ من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط مالكها وبحوزته (أكثر من 4 الاف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.