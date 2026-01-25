القبض على لص سرق مواطنا أثناء الصلاة داخل مسجد بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من آخر حال قيامه بآداء الصلاة بأحد المساجد بالقاهرة بأسلوب "المغافلة".





تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم الحدائق) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من ملابسه حال قيامه بأداء الصلاة بأحد المساجد بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا)، وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بإرتكابه واقعتى "سرقة هاتف محمول ، ومبلغ مالى" بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





