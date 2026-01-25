قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية

مصر للطيران
نورهان خفاجي

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في تجديد شهادة نظام إدارة الجودة العالمي ISO 9001:2015، بعد اجتيازها بنجاح سلسلة من المراجعات والتفتيشات الدقيقة التي نفذتها شركة "Intertek" العالمية المانحة للاعتماد.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز مكانة مصر في مجال الطيران المدني والحفاظ على الاعتمادات الدولية.

في إنجاز يعكس الانضباط التشغيلي، كشف التفتيش الشامل على كافة أنشطة الشركة عن مطابقة تامة للمعايير الدولية دون تسجيل أية ملاحظات. 

يأتي هذا التجديد للعام التاسع عشر على التوالي، ليؤكد ريادة الشركة في تطبيق سياسات دقيقة تضمن كفاءة صيانة الطائرات والوفاء بمتطلبات العملاء العالميين.

وفي هذا الصدد ، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عن اعتزازه بتجديد هذا الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس ثقة العملاء والشركاء في مختلف دول العالم في كفاءة وقدرات الشركة ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وأوضح عادل أن هذا النجاح جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتفاني الكبير من العاملين، الذين يواصلون أداء مهامهم بكفاءة عالية رغم التحديات العالمية التي تواجه صناعة الطيران.

كما وجّه رئيس الشركة القابضة الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين أسهموا في الحفاظ على المكانة الدولية المرموقة للشركة وترسيخ سمعتها كمزود خدمات رائد في مجال الطيران والصيانة.

قال المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية "إن اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 هو مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم خدمات الشركة بهدف التأكد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملاء، ويعمل نظام إدارة الجودة على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات والأعمال المقدمة."

وأضاف فتحي: "إن اجتياز التفتيش للعام التاسع عشر على التوالي دون ملاحظات هو تأكيد على أن التميز أصبح ثقافة مؤسسية لدى فرق العمل، إننا نعتز بشهادة فريق التفتيش الدولي بمدى وعي العاملين لدينا، وهو ما يعزز من سمعة مصر للطيران في المحافل الدولية ويؤكد قدرتنا على المنافسة في سوق صيانة الطائرات العالمي".

اسعار الذهب اليوم
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
اجازة 25 يناير2026
