الخطيب: مصر مؤهلة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة المتجددة
نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق
الإسكان الاجتماعي 2026.. تفاصيل حجز 37 ألف شقة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات
عروض غنائية وعزف جيتار يشعلان تفاعل الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

عروض غنائية وعزف جيتار يشعلان تفاعل الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

رنا أشرف

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 57 أجواء فنية مميزة، حيث تخللت فعالياته عروض غنائية وموسيقية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، من بينها مشاركة فرقة موسيقية قدمت مقطوعات وألحانًا على آلة الجيتار لأغانٍ شهيرة، وسط حالة من البهجة والتفاعل والحضور اللافت من الزوار.

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 اهتمامًا واسعًا من الجمهور المصري والعربي، باعتباره الحدث الثقافي الأبرز الذي ينتظره عشاق القراءة والكتاب كل عام، حيث يتزايد الإقبال على متابعة فعالياته المتنوعة، إلى جانب البحث عن مواعيد المعرض، وأسعار التذاكر، وطرق الحجز، ووسائل الوصول إلى مقر انعقاده.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر المعارض الثقافية في المنطقة العربية، إذ يستقطب سنويًا مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات، في ظل تنظيم متطور وخدمات رقمية موسعة تهدف إلى تسهيل تجربة الزيارة، وتقديم محتوى ثقافي متكامل يناسب جميع الفئات العمرية.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 رسميًا يوم 21 يناير 2026، على أن يبدأ استقبال الجمهور اعتبارًا من الخميس 22 يناير 2026، ويستمر حتى 3 فبراير 2026، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة المنظمة.
 

مكان إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وهو الموقع الذي أصبح المقر الدائم للمعرض خلال السنوات الأخيرة، لما يتمتع به من بنية تحتية حديثة ومساحات واسعة وتنظيم مروري وخدمي يسهم في سهولة حركة الزوار والدخول والخروج.

مواعيد عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
 

تفتح أبواب المعرض يوميًا أمام الجمهور وفق المواعيد التالية:

  • من السبت إلى الأربعاء: من 10 صباحًا حتى 8 مساءً
  • يومي الخميس والجمعة: من 10 صباحًا حتى 9 مساءً

وتُعد هذه المواعيد المرنة فرصة مناسبة للزوار، خاصة خلال فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع.
 

أسعار تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

حرصت إدارة المعرض على الإبقاء على أسعار التذاكر في متناول الجميع دعمًا للثقافة وتشجيعًا على القراءة، حيث بلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، بينما حُدد سعر تذكرة أتوبيسات النقل المخصصة بـ10 جنيهات، وهو ما أسهم في زيادة معدلات الإقبال من مختلف الفئات العمرية.

خطوط الأتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب 2026

وأعلنت محافظة القاهرة تخصيص 7 خطوط أتوبيسات رئيسية بإجمالي 60 أتوبيسًا لخدمة زوار المعرض، لتسهيل الوصول إلى مركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026، تغطي مسارات متنوعة تشمل رمسيس، شبرا، الجيزة، المطرية، المعادي، والمظلات، مرورًا بمحور المشير طنطاوي.

عروض مسرحية وموسيقية تجذب الجمهور
 

ولم تقتصر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 على بيع الكتب والندوات الفكرية فقط، بل شهدت الدورة الحالية تنظيم عدد من العروض المسرحية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث امتلأت ساحات العرض بالزوار من مختلف الأعمار.

كما شاركت إحدى الفرق الموسيقية بعروض غنائية مميزة، وقدمت باقة من الأغاني الخفيفة والمحببة للجمهور، وسط أجواء من البهجة والتفاعل، في مشهد يعكس حرص إدارة المعرض على الدمج بين الثقافة والفنون، وتقديم تجربة ترفيهية راقية تضفي طابعًا إنسانيًا وحيويًا على الفعاليات اليومية.

برنامج ثقافي متنوع

ويقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 برنامجًا ثقافيًا متكاملًا يضم ندوات فكرية، وورش عمل، ولقاءات مفتوحة مع كبار الكُتاب والمفكرين، إلى جانب حفلات توقيع الكتب، ومشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية والدولية.

كما شهدت الدورة الحالية مشاركة لافتة من المؤسسات التعليمية والثقافية، من بينها فعاليات شعراء جامعة الأزهر، ومشاركة وزارة التربية والتعليم، ما أسهم في إثراء المشهد الثقافي وجذب شرائح جديدة من الجمهور


 


 

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب في دورته ال 57 معرض القاهرة للكتاب عروض ترفيهية

