بهدف قاتل.. سانت لوبوبو يحقق فوزًا ثمينًا على مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

حقق فريق سانت إيلوي لوبولو الكونغولي فوزًا مثيرًا على ضيفه مولودية الجزائر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ستاد نادي مازيمبي بمدينة لوبومباشي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2025-2026).

ورفع سانت إيلوي لوبوبو، رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وبعد شوط أول سلبي، سجل ميشيل كيمبوتو هدف الفوز لسانت إيلوي لوبوبو عبر ركلة جزاء في الدقيقة 90+5.

ومن المقرر أن يستقبل مولودية الجزائر، ضيفه سانت إيلوي لوبولو، يوم الأحد المقبل، على ستاد (على لابوانت)، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وانتزع الهلال السوداني تعادلا ثمينًا خارج الديار من مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الجمعة، على ستاد (لوفتوس فيرسفيلد) ببريتوريا، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

ويحتل صن داونز، صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الهلال، صاحب المركز الثاني.