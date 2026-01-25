أتليتكو مدريد يهزم مايوركا بثلاثية ويحتل المركز الثاني بـ الليجا

تغلب فريق أتليتكو مدريد على نظيره فريق مايوركا بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.



وأحرز ثلاثية فريق أتليتكو مدريد كل من: ألكسندر سولوروث فى الدقيقة 22 وديفيد لوبيز فى الدقيقة 75 هدف فى مرماه وتياجو ألمادا فى الدقيقة 87.



بهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة من 21 مباراة ليحتل المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر بفارق سبع نقاط بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.



في حين توقف رصيد مايوركا عند 21 نقطة ليظل في المركز 16 بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.