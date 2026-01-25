مبابي يدخل دائرة الكبار.. أرقام تضع النجم الفرنسي بين أساطير الدوري الإسباني

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت مع فريق ريال مدريد وقاد الفريق الملكي لتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب فياريال 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب " لا سيراميكا " ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني ليمنح فريقه صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت.

وظهر مبابي في دور المنقذ مجددا بعدما سجل هدفي ريال مدريد في توقيتين حاسمين من عمر اللقاء ليؤكد قيمته الكبيرة داخل منظومة الفريق هذا الموسم خاصة في المباريات التي تُحسم على تفاصيل صغيرة.

وافتتح ريال مدريد التسجيل مع بداية الشوط الثاني حين تابع مبابي كرة مرتدة من دفاع فياريال عقب هجمة سريعة قادها فينيسيوس جونيور ليودعها الشباك في الدقيقة 47 واضعًا فريقه في المقدمة بعد شوط أول اتسم بالندية والحذر من الجانبين.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها حصل مبابي على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد تدخل داخل منطقة الجزاء ليتقدم النجم الفرنسي لتنفيذها بثقة كبيرة مسددًا الكرة على طريقة " بانينكا " في الدقيقة 90+4 ليؤكد انتصار ريال مدريد ويحسم النقاط الثلاث.

صدارة الليجا

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة لينتزع صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت متقدمًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وحامل اللقب برشلونة الذي تنتظره مواجهة مهمة أمام ريال أوفييدو ما يبقي الصراع مفتوحا على قمة «الليجا».

أرقام مبابي

وشهد اللقاء رقما مميزا لمبابي بعدما أصبح أول لاعب في ريال مدريد يسجل ركلتي جزاء بطريقة " بانينكا " خلال موسم واحد في الدوري الإسباني منذ أن حقق المدافع السابق سيرجيو راموس إنجازا مشابها في موسم 2018-2019 حين سجل ثلاث ركلات جزاء بنفس الأسلوب.

كما واصل مبابي تألقه اللافت أمام فياريال بعدما أصبح أول لاعب من ريال مدريد يسجل هدفين أو أكثر في زيارتين متتاليتين لملعب " الغواصات الصفراء " في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين بعد أن سبق له التسجيل بثنائية في الموسم الماضي أيضًا.

وبحسب إحصائيات منصة " مستر شيب " انضم مبابي إلى قائمة نادرة تضم ستة لاعبين فقط سجلوا 20 هدفًا أو أكثر بعد 21 جولة من موسم واحد في الدوري الإسباني خلال الخمسين عامًا الأخيرة وهي قائمة تضم أسماء تاريخية مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتظهر الأرقام حجم تأثير مبابي هذا الموسم إذ جاءت 13 من أهدافه في الدوري الإسباني أهدافًا حاسمة منحت ريال مدريد نقاطًا مباشرة ليعزز صدارته لقائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في نتائج فرقهم داخل المسابقة.

تحية خاصة لدياز

ولم تخلي المباراة من لقطة إنسانية لافتة بعدما بدا أن مبابي خص زميله إبراهيم دياز بتحية خاصة عقب تسجيله ركلة الجزاء الثانية في رسالة دعم واضحة للاعب المغربي الأصل الذي عانى مؤخرًا من انتقادات حادة بسبب إهداره ركلة جزاء على طريقة " بانينكا " خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأظهرت لقطات بثت عبر شبكة «موفيستار» مبابي وهو يتوجه إلى دياز عقب الهدف قائلًا له: " من أجلك أنت " قبل أن يحتفل معه في محاولة لرفع معنويات اللاعب الذي شارك بديلًا في اللقاء بعد أيام صعبة عاشها عقب خسارة نهائي البطولة القارية.

وكان دياز قد تعرض لانتقادات كبيرة بعد إهداره ركلة الجزاء في النهائي الإفريقي وهي الركلة التي أعقبها تسجيل منتخب السنغال هدف الفوز والتتويج باللقب رغم الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب خلال البطولة والتي توجها بالحصول على جائزة هداف إفريقيا برصيد خمسة أهداف.

الريال فى ضيافة مورينيو

وعلى صعيد الاستعدادات المقبلة يستعد ريال مدريد لخوض اختبار أوروبي صعب حين يحل ضيفًا على بنفيكا البرتغالي بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا حيث يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16 من البطولة.