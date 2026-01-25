بعد حديث الرئيس السيسي.. طلب عاجل من مفيدة شيحة بشأن سن الرشد الرقمي

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، عن ما يعرف بـ سن الرشد الرقمي وتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حملت عنوان " معركة الوعي المبكر بين المنع والتوجيه: كيف تواجه الدول خطر السوشيال على الأطفال؟".



وقالت مفيدة شيحة، إن سن الرشد الرقمي الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر يستحق الاتحاد لتحقيقه وتنفيذه من أجل مصلحة ابنائنا والاجيال المقبلة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن استراليا اتخذت خطوة مهمة في هذا الطريق، ونحتاج فهم ما فعلته هذه الدولة ونفذت قانون في هذا السياق.

وتابع الإعلامية مفيدة شيحة، أن رئيس فرنسا شكل لجنة لبحث الامر فيها خبراء، وهذه اللجنة اوصت بأن ممنوع لمن هم اقل 13 سنة بان يكون معهم موبايل.

