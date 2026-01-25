قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
أخبار البلد

إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل

أ ش أ

أعلنت الشركة عن إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة (ACTA)، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من فبراير ٢٠٢٦، في خطوة تستهدف تنظيم حركة التنقل، وتقديم خدمة نقل حديثة ومنضبطة بأسعار رمزية لجميع المستخدمين.

يأتى ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حيال تطوير منظومة الخدمات الأساسية داخل العاصمة الجديدة، وتعزيز كفاءة النقل الجماعي بما يواكب حجم التنمية المتسارع.

ويعتمد النظام الجديد على تذكرة موحدة بقيمة خمسة جنيهات تسري على جميع خطوط سير أتوبيسات العاصمة الجديدة داخل نطاق المدينة، إلى جانب إتاحة كارت اشتراك شهري بقيمة مائة جنيه يتيح استخدام الأتوبيسات طوال الشهر، على أن يتم طرح كروت الاشتراك للجمهور اعتبارًا من اليوم ٢٥ يناير ٢٠٢٦ ، مع بدء العمل بها رسميًا في الأول من فبراير ٢٠٢٦ .

وأوضحت الشركة أن بيع وشحن التذاكر والاشتراكات سيتم من خلال عدة منافذ معتمدة تشمل سائقي الأتوبيسات، ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT (محطتي مدينة الفنون والثقافة وعدلي منصور)، إضافة إلى مراكز خدمة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة. وأكدت الشركة أن النظام الجديد يتضمن حزمة من التيسيرات والدعم الاجتماعي، تشمل خصم ٦٠٪؜ من رسوم إصدار كارت الاشتراك لفترة محدودة ، وإتاحة الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامى ، إلى جانب تنظيم عملية الصعود والنزول من الباب الأمامي للأتوبيسات حفاظًا على الانضباط وسلامة الركاب، فضلًا عن تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن ممن تجاوزوا ٧٠ عامًا.

وشددت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية على أن إطلاق نظام التذاكر الموحد يأتي ضمن رؤيتها لتوفير منظومة نقل حضارية ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل العاصمة الجديدة، وتدعم حركة العمل والاستثمار، وتعكس التزام الشركة بتقديم خدمات ذكية تليق بمكانة العاصمة الجديدة كمدينة حديثة متكاملة

إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة ACTA حركة التنقل أسعار رمزية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الهلال السعودي

تشكيل الهلال ضد الرياض في دوري روشن السعودي

مانشستر يونايتد

مباراة نارية.. مانشستر يونايتد يتعادل مع أرسنال 1-1 في البريميرليج

يحيى خالد

يحيى خالد أفضل لاعب في مباراة مصر والجزائر ببطولة إفريقيا لليد

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

