آليات الاحتلال تستهدف خيام نازحين في حي التفاح بغزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن أبرز الاعتداءات الإسرائيلية منذ فجر اليوم، تركزت في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة، وتحديدًا في منطقة السنافور.

وأوضح أبوكويك، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية محدودة قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، حيث تقدمت الآليات العسكرية تحت غطاء ناري كثيف باتجاه خيام النازحين ومناطق تواجد العائدين، ولا سيما في حي التفاح، ونتيجة هذه الاعتداءات، استقبل مستشفى المعمداني شهيدًا ونحو ثلاثة مصابين، من بينهم سيدة وُصفت إصابتها بالمتوسطة، جراء استمرار إطلاق النار والقصف المدفعي الذي استهدف الأطراف الشرقية للمدينة.

وأضاف أن الاعتداءات لم تقتصر على المناطق الشرقية، بل امتدت إلى وسط مدينة غزة، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي محطة إرسال تابعة لإذاعة محلية، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين من المارة بجروح طفيفة، نُقلوا على إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن عمليات القصف استمرت أيضًا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتحديدًا في بني سهيلا شرق خان يونس، إضافة إلى المناطق الشرقية من المدينة، في مشهد وصفه بأنه يعيد إلى الأذهان أيام الحرب، في ظل غياب أي التزام بوقف إطلاق النار.