إيدين هازارد يتوقع حصول مبابي على الكرة الذهبية

عبّر نجم كرة القدم البلجيكي إيدين هازارد عن إعجابه الكبير بنجم فريق ريال مدريد كيليان مبابي، متوقعا حصوله على الكرة الذهبية في المستقبل.

وقال هازارد في تصريحات صحفية : “أعتقد أن مبابي سيحصل على الكرة الذهبية كونه لاعب استثنائي”.

وأضاف هازارد: "عليه أن يفوز بدوري أبطال أوروبا، وأن يحقق الدوري الإسباني، كما أنه يجب أن يذهب بعيدًا في كأس العالم.

واستمر هازارد في تصريحاته قائلاً: "لكن لا قلق لديّ عليه الكرة الذهبية ستكون من نصيبه في النهاية."

ويواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت مع فريق ريال مدريد وقاد الفريق الملكي لتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب فياريال 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب " لا سيراميكا " ضمن منافسات الدوري الإسباني ليمنح فريقه صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت.