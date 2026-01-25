قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتهام جنرال عسكري صيني رفيع المستوى بتسريب أسرار نووية إلى الولايات المتحدة

الجنرال تشانغ يوشي
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجنرال تشانغ يوشي، أعلى جنرالات الجيش الصيني، متهم بتسريب أسرار نووية صينية إلى الولايات المتحدة. 

وبحسب التقرير، يُشتبه أيضاً في تلقيه رشاوى مقابل القيام بأفعال مختلفة، من بينها ترقية ضابط آخر إلى منصب وزير الدفاع.

وفي وقت سابق،  أعلنت وزارة الدفاع الصينية، السبت، إخضاع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وثاني أعلى مسؤول عسكري بعد الرئيس شي جين بينغ، للتحقيق بتهم تتعلق بـ"انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون"، وذلك خلال تصعيد لافت لحملة مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية.

ويخضع لتحقيق مماثل أيضاً الجنرال ليو تشنلي، عضو اللجنة العسكرية ورئيس هيئة الأركان المشتركة لجيش التحرير الشعبي، وتُعد هذه التطورات الأشد حتى الآن ضمن حملة التطهير التي يقودها شي جين بينغ داخل الجيش، والتي طالت خلال العامين الماضيين عدداً من كبار الضباط والجنرالات، بينهم تسعة ضباط أُقيلوا من مناصبهم في أكتوبر.


ورغم أن تشانغ  البالغ من العمر 75 عاماً  كان يُنظر إليه على أنه من المقربين للرئيس، فإن اتساع نطاق قضايا الفساد داخل المؤسسة العسكرية يبدو أنه دفع شي إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة، فقد انخفض عدد أعضاء اللجنة العسكرية المركزية أعلى هيئة عسكرية في الصين إلى عضوين فقط: شي جين بينغ بصفته رئيساً، والجنرال تشانغ شنغ مين المسؤول عن إدارة عمليات التطهير داخل الجيش.
وأوضحت مصادر مطلعة أن العلاقات القديمة بين عائلتي شي وتشانغ حيث كان والداهما من قدامى المحاربين في حروب ماو تسي تونغ  لم تشفع للجنرال الرفيع بعد أن تزايدت المؤشرات على وجود فساد وممارسات مالية غير قانونية في صفقات الأسلحة والدفاع.


وقال كريستوفر جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمتخصص في شؤون النخبة الصينية، إن الخطوة "غير مسبوقة في تاريخ الجيش الصيني" وتمثل "إقصاءً كاملاً للقيادة العليا"، وأضاف أن شي يبدو أنه بات مقتنعاً بأن "المشاكل داخل الجيش أعمق مما يمكن إصلاحه بالوسائل التقليدية"، وبأنه يحتاج إلى "إعادة تشكيل جذرية تقطع مع جيل ملوث بالفساد والولاءات المشكوك فيها".


تأتي هذه الإجراءات فيما تكثف الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان وتزيد من قدراتها الدفاعية، في ظل أجواء توتر مع الولايات المتحدة وحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ.

