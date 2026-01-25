رئيس الوزراء الفنلندي يصل الصين في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ

وصل رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو اليوم /الأحد/ إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

ومن المقرر أن يلتقي أوربو - خلال زيارته لبكين - الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشاو ليجي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتشمل القضايا المدرجة على جدول أعمال المحادثات الرسمية العلاقات الثنائية بين الصين وفنلندا والعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية الراهنة ومن بينها الحرب الروسية-الأوكرانية.

يشار إلى أن الصين وفنلندا تتمتعان بعلاقات راسخة ومستقرة .. وقد قام الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بزيارة إلى الصين في أكتوبر 2024، كما زارها رئيس البرلمان يوسي هالا آهو في أبريل 2025.