قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي | نصائح وتحذيرات
85 يوما بدون هدف.. هل يعيش محمد صلاح الفصل الأخير في رحلته مع ليفربول ؟
شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
علي جمعة: «العفو» ليس ضعفًا بل قوة ومُجاهدة عظيمة ويجعلنا فى محل نظر الله
تفاهم إسرائيلي–أمريكي لفتح معبر رفح… وانتقادات داخل حكومة نتنياهو لضغوط ويتكوف
«طريقة معلّمين وكالة البلح».. تعليق مُثير من عدلي القيعي بشأن الصراع بين الأهلي وبيراميدز
بعد تحذيرات الرئيس من الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.. خبراء يكشفون أخطر تهديدات السوشيال ميديا للأطفال
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفنلندي يصل الصين في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الفنلندي يصل الصين في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
رئيس الوزراء الفنلندي يصل الصين في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
أ ش أ

وصل رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو اليوم /الأحد/ إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

ومن المقرر أن يلتقي أوربو - خلال زيارته لبكين - الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشاو ليجي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتشمل القضايا المدرجة على جدول أعمال المحادثات الرسمية العلاقات الثنائية بين الصين وفنلندا والعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية الراهنة ومن بينها الحرب الروسية-الأوكرانية.

يشار إلى أن الصين وفنلندا تتمتعان بعلاقات راسخة ومستقرة .. وقد قام الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بزيارة إلى الصين في أكتوبر 2024، كما زارها رئيس البرلمان يوسي هالا آهو في أبريل 2025.

رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو زيارة رسمية شبكة تلفزيون الصين الدولية سي جي تي إن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

ترشيحاتنا

الأهلي

إمام عاشور كلمة السر.. أحمد عبد الحليم يقيّم صفقات الأهلي ويكشف رأيه في بدلاء محمد هاني

بلعمري

سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري

اتحاد الكرة

الاتحاد المصري يعلن عن فتح باب التقدم لدبلومة التدريب الأفريقية A9

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد