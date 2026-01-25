الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن 7 أسرى فلسطينيين

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الأحد، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

ونقلت وكالة «صفا»، أن الاحتلال أفرج عن 7 معتقلين من غزة وتم ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقى العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

والأسرى هم: سامح جمعة أحمد دردونة (49 عامًا)، عمر عبد الفتاح عبد الله أبو مهدي(35)، على كمال عثمان أبو ريالة (39 عامًا)، حسام عبد الله إسماعيل عصفور(41)، صلاح طارق محمد عصفور (23 عامًا)، زاهر سعد عودة أبو سمور (42 عامًا)، فراس زياد على أبو جزر (25 عامًا)".

وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 8 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.