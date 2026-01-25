قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لجنة انتخابات الوفد: تنازل «الصباحى» يعد انسحابا.. ومذكرته أمام القضاء

اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد
اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، عن موافقتها على انسحاب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح على مقعد رئاسة حزب الوفد، من ماراثون الانتخابات المزمع إجراؤها الجمعة القادمة ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن المرشح عصام الصباحى يعد منسحبًا لسقوط حقه فى التنازل وفقًا للإجراءات والمواعيد المنظمة للعملية الانتخابية، حيث سبق للجنة أن حددت يومى السبت والأحد 10 و11 يناير 2026 لتلقى الطعون والتظلمات، ولم يقدم المرشح المنسحب أى طعن أو اعتراض أو تظلم فيما أثاره حول الجمعية العمومية للحزب.

وأضافت اللجنة ، كما سبق وأن حددت اللجنة فترة التنازل من تاريخ 13 يناير حتى 16 يناير 2026، ولم يتقدم المرشح بالتنازل وفقًا للمواعيد الرسمية والفترة الزمنية المعلنة.

وأشارت اللجنة ، استجابة لرغبة المرشح عصام الصباحى فى التنازل عن الترشح، وحيث إن فترة التنازلات قد انتهت يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦ ورغبته فى عدم خوض الانتخابات وافقت اللجنة على طلب انسحابه من الترشح نفاذًا لرغبتة وإرادته.

وتابعت اللجنة فى بيانها ، تضمن كتاب المرشح أنه أقام الدعوى القضائية رقم (85) لسنة 2026 أمام محكمه الجيزة بهذا الخصوص وتحدد لها جلسة 17/2/2026، لذلك فإن ما أورده فى تلك المذكرة المشار إليها قد دخل فى حوزة القضاء ليفصل فيه، وهو الأمر الذى يمنع اللجنة من إعمال النظر فيه أو إبداء الرأى عليه، وهو الأمر الذى يخرج عن نطاق عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات وأصبح الفصل فيه منعقدًا للمحكمة المختصة التى أقام الدعوى أمامها واحترامًا من اللجنة للاختصاص القضائى الذى استدعاه المدعى فى دعواه.

وأصدر عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الوفد، بيانًا طالب فيه بتأجيل انتخابات رئاسة الحزب وأعلن عن التنازل عن الترشح فى الانتخابات.

وأصدر بيانًا أكد فيه «إيمانًا منى بمبادئ حزب الوفد التى نشأنا عليها منذ سنوات عديدة، والتى يغلب عليها مصلحة الوطن دون مصالح فردية أو حزبية، وفى ضوء تلك المبادئ التى مارستها نائبًا بمجلس النواب، ثم رئيسًا للجنة بمحافظة المنوفية وعضوًا بالهيئة العليا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا دفاعًا عن مصالح الحزب ليكون فى صدارة المشهد السياسى، وعندما تقرر إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد تقدمت بأوراق ترشحى فى الانتخابات بناءً على رأى اللجنة العامة واللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا.

وبمتابعة الإجراءات التى تمت بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات، تبين أنه لم يتم إعلان أسماء الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح، وتم نشرها بجريدة «الوفد» يوم 15/1/2026 بعد انتهاء موعد التقديم والطعون.

وبمراجعة تلك الأسماء تبين الآتي:أنها لم تحتوِ على اللجان النوعية، الأمر الذى يخالف المادة (10) من لائحة الحزب كما أشار إليها معالى المستشار بهاء أبوشقة ، وعدم وجود جمعية عمومية من الأصل، وجميع اللجان المنشورة بالجريدة تم انتهاء مدتها فى فبراير 2023. هناك أكثر من مائة وعشرين عضوًا قد توفاهم الله ومقيدون بالجمعية العمومية ، وهناك أكثر من مائة وخمسين عضوًا التحقوا بأحزاب أخرى وما زالوا مقيدين بالجمعية العمومية ، ومعظم لجان الشباب تخطى سن 35 عامًا، وهذا مخالف للمادة 31 من اللائحة.

وبالإشارة إلى تلك المخالفات تم رفع القضية رقم 85 لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة بهذا الخصوص، وتحدد لها جلسة 17/2/2026، لأن العملية الانتخابية هذه يشوبها عوار قانونى صريح طبقًا لآراء المختصين، ويُعد ذلك جريمة سياسية وإهدارًا للمال العام وسُمعة الوفد وتاريخه.
وبناءً عليه أتقدم بهذا الطلب آملًا الموافقة على تأجيل الانتخابات لحين مراجعة وتصحيح الجمعية العمومية طبقًا لصحيح القانون، كما أعلن عن تنازلى عن الترشح نزولًا على رأى اللجنة العامة واللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا بالحزب».

اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوف انتخابات رئاسة حزب الوفد المستشار طارق عبدالعزيز انسحاب عصام الصباحي رئاسة حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

كندة علوش

كندة علوش: الفن يحمي الإنسانية وأحرص على إبعاد اولادي عن السوشيال ميديا

احمد مكي وطليقته

عصابة حواليه.. طليقة أحمد مكي تثير الجدل بشأن سبب انفصالهما

أحمد العوضي

دوري بينا يا دنيا.. العوضى يشارك مقطع لأغنية رحمة محسن من مسلسل على كلاى

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر

فيديو

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

المزيد