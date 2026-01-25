بالذهبي اللافت.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مايا دياب

تألقت مايا دياب في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الذهبي ، الملفت المتناسق مع لون بشرتها البرونزي.

وانتعلت مايا دياب، حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مايا دياب بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.