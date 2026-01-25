25 مرشحا لمنصب النقيب العام.. غلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين

أعلن الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، غلق باب الترشح للمراكز النقابية الشاغرة، ضمن انتخابات التجديد النصفي لدورة 2026، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 25 يناير.

وأكد طلبة، في تصريحات صحفية، أن لجان تلقي طلبات الترشح شهدت إقبالًا كبيرًا من المهندسين على مختلف المراكز النقابية، مشيدًا بحسن التنظيم وسلاسة الإجراءات داخل لجان تلقي الطلبات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأشار إلى أن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، قاما بزيارة لجنة تلقي طلبات الترشح، ووجها الشكر لأعضاء اللجنة والعاملين بالنقابة تقديرًا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد.

وأوضح رئيس اللجنة العلي،ا أن عدد المتقدمين للترشح على منصب نقيب المهندسين بلغ 25 مرشحًا، متمنيًا التوفيق لجميع المرشحين، وأن تسير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية نزيهة.

ومن جانبه، أشاد المهندس ماجد المغربي، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، بالدور الذي قام به العاملون بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، مؤكدًا التزامهم بضمان سير إجراءات الترشح على الوجه الأمثل.

وأوضح المغربي أن عدد المتقدمين على مركز المكملين بلغ 163 مرشحًا، فيما تقدم 135 مرشحًا على منصب رئيس نقابة فرعية، كما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعبة 416 مرشحًا، بواقع 252 مرشحًا فوق السن و164 مرشحًا تحت السن.

وأضاف أن عدد المرشحين المتقدمين لعضوية مجالس النقابات الفرعية بلغ 671 مرشحًا.