مسئول بوزارة التخطيط الصومالية: نعتز بالموقف المصري المساند للقضايا الوطنية

قال عبد الكامل أبشر، مسؤول أول السياسات والتخطيط بوزارة التخطيط الصومالية، إن المواقف المصرية تجاه الصومال ثابتة ولا تتغير، مشيرًا إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز على مواجهة الميليشيات ومحاربة النزعات الانفصالية التي تهدد تماسك الدولة، مؤكدًا أن أمن الصومال يُعد جزءًا من الأمن القومي المصري.

وأضاف أبشر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن موقف الصومال يتماشى مع الموقف المصري الداعم للقضية الصومالية، لافتًا إلى أن مصر وحلفاءها، ومن بينهم المحور السعودي والتركي، يلتزمون بدعم المؤسسات الشرعية للدول في المنطقة، ويعارضون أي محاولات لتقسيمها أو تمزيقها.

وأشار إلى أن مصر أكدت، من خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، رفضها القاطع لأي مساعٍ لتقسيم المنطقة أو تقويض وحدة أراضيها، مؤكدًا أن ما يجمع بين مصر والصومال هو عامل المصالح المشتركة والسعي نحو حماية سيادة الدول واستقرارها في المنطقة.

https://youtube.com/shorts/5OUxTIvFJ_E?si=gIWV-wlCmsw_IZyS