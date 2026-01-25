منير فخري عبدالنور: كنت جزءا من الحركة الوطنية فيما قبل الثورة

قال منير فخري عبدالنور وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، 25 يناير نقطة مهمة في التاريخ المصري وفيها تتطلع للشباب لغد أفضل، مضيفا أن 25 يناير فشلت لسبب سرقتها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف منير فخري عبدالنور وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، في لقاء مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن كنت جزء من الحركة الوطنية فيما قبل الثورة، الإخوان كانت مجموعة منظمة ولها سند في الخارج وأذرع كثيرة.

وتابع منير فخري عبدالنور وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن جماعة الاخوان يوم 28 يناير كانت متحكمة في الميدان، وفي مداخل ومخارج ميدان التحرير كانوا موجودين لسرقة الثورة.

